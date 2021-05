Christian B. hatte Kontakt zu Pädophilenring

Im April 2021 sprengte die Polizei in Paraguay nach Hinweisen aus Deutschland einen internationalen Pädophilenring, der 400.000 Mitglieder gehabt haben soll. Auswertungen von Computerdaten in Paraguay und in Deutschland führten zu rund 5000 IP-Adressen, die Kinderporno-Dateien ausgetauscht hatten, berichtet die «Bild»-Zeitung. Einer der Hintermänner der Plattform «Boystown» soll der Deutsche Christian Manfred K. (58) sein, der in Paraguay lebt. Der Pädophilenring war Anfang April in Deutschland vom BKA gesprengt worden. Vier Männer wurden in diesem Zusammenhang verhaftet.

Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei in Südamerika heraus, dass auch der Mordverdächtige Christian B. mit dem Pädophilenring in Kontakt gestanden habe. Wie Kommissar Nimio Cardozo gegenüber der Zeitung «Daily Record» angibt, glaubt die Polizei nun, möglicherweise Hinweise zum Fall Maddie gefunden zu haben. «Es gibt Elemente, mit deren Hilfe wir dazu beitragen könnten, den Fall zu klären», so der Chef der paraguayischen Anti-Kidnapping-Behörde. «Inmitten all dieser Daten könnten wir auch Informationen zum Fall Maddie finden.»

Maddie in Paraguay gesehen?

Bereits 2016 gab es Hinweise, Maddie – die mittlerweile 18 Jahre alt wäre – sei in Paraguay gesichtet worden. Doch eine Suche habe keine Hinweise dafür ergeben.

Christian K. wurde am 12. April in der Stadt Belén festgenommen. Bei ihm wurden umfangreiche Mengen an einschlägigem Datenmaterial gefunden, das derzeit auch in Deutschland analysiert wird. K. wurde wegen Kindsmissbrauch angeklagt und soll nun an Deutschland ausgeliefert werden.

Die Ermittler in Deutschland sind mittlerweile überzeugt, dass Maddie von Christian B. entführt und ermordet wurde. Es soll Beweise geben, dass Maddie tot sei.

(L'essentiel/trx)