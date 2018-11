Neues Verfahren bewahrt Küken vor dem Schreddern

Lange wurde daran geforscht, nun ist ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei marktreif. Damit könnte die Massentötung männlicher Küken bald der Vergangenheit angehören. Vorgestellt wurde die Technologie gestern von der deutschen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).

In Legebetrieben ist männlichen Küken meist nur ein kurzes Leben beschieden. In Legebetrieben ist männlichen Küken meist nur ein kurzes Leben beschieden.

Das sogenannte Seleggt-Verfahren wurde von einer gleichnamigen Firma entwickelt, hinter der der Supermarktkonzern Rewe und ein Technologieunternehmen stehen. Per Laser wird über ein winziges Loch in der Eierschale eine Probe aus dem Ei entnommen und auf Anwesenheit bestimmter Hormone untersucht. Männliche Bruteier können dadurch bereits vor dem Ausbrüten aussortiert werden.

Noch nicht serienreif

Nach Angaben von Seleggt ist das Verfahren marktreif und soll in einem nächsten Schritt zur Serienreife gebracht werden. In ersten Läden in Berlin sind die Eier, die aus Legebetrieben mit dem neuen Verfahren stammen, bereits erhältlich. Die Eier sind etwas teurer als konventionelle Freilandeier. So kostet ein Sechserpack zurzeit 10 Cent mehr.

Parallel will Seleggt ein Geschäftsmodell entwickeln, um seine Technik allen Brütereien in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert. Die Tötung erfolgt, weil die Männchen später keine Eier legen und im Vergleich zu weiblichen Küken auch nicht genug Fleisch ansetzen.

Kritik vom Tierschutz

Dem Verfahren wenig abgewinnen kann die deutsche Umweltschutzorganisation Bund. Deren Agrarexpertin Katrin Wenz forderte ein «grundsätzliches Umdenken». Eier der männlichen Küken noch vor dem Schlüpfen auszusortieren, sei keine Lösung im Sinne einer verantwortungsvollen Tierzucht, «denn Hennen müssen auch weiterhin Höchstleistung erbringen».

Sinnvoll sei es vielmehr, die Geflügelwirtschaft auf «Zweinutzungslinien» umzustellen, forderte Wenz. Damit sind Hühnerrassen gemeint, die sowohl für die Eier- als auch für die Fleischproduktion geeignet sind – bei denen also auch männliche Küken aufgezogen werden könnten und ihr Fleisch dann vermarktet würde.

(L'essentiel/jcg/afp)