So kehren die Briten in ihre Pubs zurück

Ab dem 12. April dürfen die Engländerinnen und Engländern wieder einem ihrer liebsten Hobbies frönen: Dem Pub-Besuch. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson gab am Ostermontag eine Lockerung der Corona-Maßnahmen bekannt. Neben den gastronomischen Betrieben dürfen auch Fitnessstudios und Coiffeursalons wieder öffnen. Das Land befindet sich seit dem 4. Januar im Lockdown.

Nach der Bekanntgabe des Premierministers stürzten sich die Briten ins Netz, um sich einen Platz in ihrem Lieblingspub zu reservieren. Der Premierminister selbst freut sich auch auf die Öffnung: «Ich werde am Montag, dem 12. April ins Pub gehen und vorsichtig, aber entschlossen, ein Bier zu mir nehmen.»

Gäste müssen sich mit der Covid-App registrieren

Glück haben Pubs, die einen Biergarten haben. Wer keine Außenplätze anzubieten hat, darf aber auch Essen und Getränke als Take-away servieren. Die wichtigste Neuerung bei der Pressekonferenz des Premierministers war, dass Gäste keinen Impfpass vorweisen müssen, um ins Pub zu gelangen. Ganze 72 Parlamentarier hatten zuvor eine Petition gegen die ursprünglichen Pläne Johnsons eingebracht. Auch auf eine fixe Schließungszeit um 22 Uhr verzichtete die Regierung.

Stattdessen wird nun eine Registrierung vor Ort mit der nationalen Covid-App ausreichen, um ein Pub zu besuchen. Ganz beirren hat sich Johnson aber nicht lassen. Für größere Veranstaltungsorte fordert er in Zukunft ein Zertifikatssystem, wie die «Sun» berichtet.

Läuft alles nach Plan, öffnen die Pubs am 17. Mai auch drinnen

Ins Pub rein darf man nur, um auf die Toilette zu gehen. Draußen geben die bekannten Plexiglaswände ihr Comeback. Außerdem darf kein Tisch näher als ein Meter zum nächsten stehen. Bedient wird man ausschließlich am Tisch. Und auch das wird anders sein als vor der Pandemie: Die Masken müssen immer an bleiben, wenn man nicht gerade am Trinken ist.

Die Britinnen und Briten dürfen sich Hoffnung auf die Zukunft machen. Bleiben Ansteckungs-, Hospitalisierungs- und Todesraten in England weiterhin tief, dürften die Pubs ab dem 17. Mai auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Im Optimalfall würden ab dem 21. Juni alle anderen Maßnahmen fallen und sämtliche Betriebe dürften wieder öffnen: Also auch die Clubs.

