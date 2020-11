Polizei holt Umweltaktivistin Rackete vom Baum

Am Donnerstag kam es im Dannenröder Forst, rund 100 Kilometer nördlich von Frankfurt, zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurde die bekannte Umweltaktivistin und Seenotrettungskapitänin Carola Rackete aus einem der Baumhäuser geholt und vorläufig festgenommen. Die 32-Jährige hatte sich vor zwei Tagen einer Aktivistengruppe angeschlossen, die gegen die anstehenden Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 in dem Waldstück protestieren.

Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, harren die Umwelt- und Klimaschützer in Hängematten und in Baumhäusern seit mehr als einem Jahr in diesem Waldgebiet aus. Sie haben auch Barrikaden errichtet, um die anstehende Abholzung zu verhindern. Die Aktivisten wollen verhindern, dass eine Fläche von 27 Hektaren Bäume für das Verkehrsprojekt gefällt werden.

Aktivisten werfen Farbbeutel, die Polizei setzt Schlagstöcke ein

Laut dem Portal Mittelhessen.de traf am Morgen ein Hubsteiger ein, um Räumungen vorzubereiten. Die Aktivisten sollen Feuerwerksraketen und Rauchbomben gezündet haben, sagte Polizeipressesprecherin Sylvia Frech. Auch Steine sollen geworfen worden sein. Während die Polizei mit Schlagstöcken die Angriffe der Aktivisten abwehrten, seien aus den Bäumen heraus Farbbeutel auf die Einsatzkräfte geworfen worden.

Schließlich holten die Beamten vereinzelt Aktivsten aus Bäumen. Einige der Baumhäuser waren in rund 20 Metern Höhe befestigt. Carola Rackete wurde dabei festgenommen und in einem Spezialfahrzeug der Polizei aus dem Wald gebracht.

Einen Mischwald retten, von denen es nur wenige gibt

Der Protest ist damit nicht beendet. Am Dienstag kündigte Rackete gegenüber der «Welt» an, den Bau der Autobahn «irgendwie» zu blockieren. «Es wird sicher Kleingruppen geben, die was außerhalb des Waldes machen.» Leute würden sich anketten.

Neben dem Stopp der Autobahn gehe es den Aktivisten auch um den Erhalt des Forstes. «Zum einen möchten sie diesen alten Mischwald erhalten, von denen es gar nicht mehr so viele gibt und vor allem keine, die so richtig gesund sind wie dieser hier.» Zudem gehe es auch um eine alternative Form des Zusammenlebens. «Es ist ein tragischer Moment für die Menschen, die hier geräumt werden», sagte Rackete.

(L'essentiel/Karin Leuthold)