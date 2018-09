Tausende demonstrieren, Polizei entdeckt Fallen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der Räumung des von Braunkohlegegnern seit Jahren besetzten Hambacher Forsts bei Köln treffen die Einsatzkräfte weiter auf erbitterten Widerstand. Am Sonntag haben mehrere Tausend Demonstranten gegen die geplante Rodung des uralten Waldes demonstriert.

Weil die Polizei den Wald sperrte, kamen die Teilnehmer über Äcker und Wege am Rande des Waldes. Viele hatten junge Bäume bei sich, um sie auf bereits gerodetem Boden zu pflanzen. Laut der Polizei waren mehr als 2000 Demonstranten vor Ort. Beobachter schätzten die Zahl auf mehrere Tausend.

An der Räumungsaktion sind mehrere Einsatzhundertschaften aus ganz Deutschland beteiligt. Medienberichten zufolge sind mittlerweile 18 von rund 50 Baumhäusern abgerissen. In den verbliebenen sollen sich noch immer etwa 180 Besetzer aufhalten.

Polizei entdeckt Fallen und Pyro-Depots

Am Samstag seien 34 Aktivisten festgenommen worden, teilte die Aachener Polizei mit. Zudem seien 62 Platzverweise erteilt worden. Neun Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt worden. In einem Baumhaus betonierten mehrere Umweltschützer laut Polizei ihre Hände ein.

Die Feuerwehr bemühte sich derweil um die Rettung von zwei Aktivisten, die sich in einem Erdloch verschanzt haben. Aufgrund der erhöhten Konzentration von Kohlenstoffdioxid leiteten die Einsatzkräfte frische Luft in den Schacht, der zudem «stark einsturzgefährdet» sei.

Am Samstagmorgen besetzten Braunkohlegegner außerdem drei Bagger und zwei Förderbänder im nahegelegenen Kraftwerk Niederaußem. Nach wenigen Stunden wurde die Blockade beendet.

Die Aachener Polizei twitterte Bilder von Depots, in denen Wurfgegenstände und Pyrotechnik lagerten.

Ein weiteres Depot: Die #Polizei #Aachen konnte vorgestern im #HambacherForst Gegenstände auffinden, die sich dazu eignen brennbare Wurfgegenstände (z.B. Molotowcocktails) zu bauen. Außerdem wurde gefährliche, verbotene Pyrotechnik sichergestellt. pic.twitter.com/GwRB82HmDA— Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 16. September 2018

Daneben entdeckten die Beamten auch Fallen. Etwa mit Beton und Schutt gefüllte Eimer, die an Drahtseilkonstruktion in die Höhe gezogen wurden.

Neben Depots stößt die #Polizei #Aachen im #HambacherForst auf solche Fallen. Mittels einer Drahtseilkonstruktion wurde ein, mit Beton & Schutt gefüllter Eimer in die Höhe gezogen. Beim Auslösen der Falle, fällt der Eimer in die Tiefe. Es besteht Lebensgefahr für alle. pic.twitter.com/h46GHl8gSu— Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 16. September 2018

Symbol für Kampf gegen Kohleverstromung

Bereits am Freitag brachten die Beamten aus zwei Baumhäusern Aktivisten herunter, die sich dort angekettet hatten, wie die Polizei Aachen mitteilte. Ein Polizist habe sich bei dem Einsatz leicht verletzt. Einige Braunkohlegegner zündeten den Angaben zufolge außerdem sogenannte Rauchtöpfe an, aus denen weißer und grüner Rauch aufstieg. Von den sechs Demonstranten, die bereits am Donnerstag festgenommenen worden waren, wurden laut Polizei fünf wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Hambacher Forst war in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Kampf von Umweltschützern gegen die Kohleverstromung geworden. Ein Teil des zwischen Aachen und Köln gelegenen Waldgebiets ist seit geraumer Zeit von Klimaaktivisten besetzt, die teilweise in Baumhäusern leben.

Der Energiekonzern RWE will ab Mitte Oktober einen weiteren Teil des Waldes roden, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern. Am Donnerstag wurde in dem Waldgebiet mit der Räumung von Baumhäusern begonnen.

(L'essentiel/scl/kko/sda)