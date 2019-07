1.000 Euro Strafe, weil Touristen Kaffee kochten

Die beiden Berliner im Alter von 32 und 35 Jahren wurden von ein paar Einheimischen bei der Polizei gemeldet, weil sie es sich bei der Rialto-Brücke bequem machten und dort ihren Campingkocher anzündeten. Sie wollten sich einen Kaffee zubereiten.

Das wiederum gefiel den Anwohnern und Ordnungshütern der beliebten italienischen Lagunenstadt ganz und gar nicht, weswegen die beiden Urlauber bestraft wurden. «Venedig muss respektiert werden. Wer die Stadt besucht und sich nicht zu verhalten weiß, wird bestraft und ausgewiesen», ließ Bürgermeister Luigi Brugnaro am Freitag wissen.

Venedig verbannt konsequent Störenfriede

Tatsächlich wurde gegen die beiden Deutschen eine Geldstrafe von 1.000 Euro verhängt. Zudem wurden sie aus der Stadt ausgewiesen.

Auch ein Österreicher wurde kürzlich aus Venedig verbannt. Der Grund dafür ist eine Aktion, die er sich betrunken geleistet hatte. Der Mann sprang bei der Vaporetti-Haltestelle San Toma in den Canal Grande und löste mit der unüberlegten Tat einen großen Polizeieinsatz aus.

Hängematte kostet Österreicher 300 Euro

Ein Urlauber aus Österreicher wurde indes in Triest bestraft, weil er in einer Hängematte geschlafen hatte. Eine Geldstrafe von 300 Euro muss der 52-jährige Mann aus Wien bezahlen, weil er es sich im Pinienwald von Barcola, einem Kultort von Triest, gemütlich gemacht hatte. Der Grund: In einer Verordnung heißt es, «auf Grünflächen ist es verboten, Gegenstände jeglicher Art an Bäumen und Sträuchern aufzuhängen».

