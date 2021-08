Katze wird zum Star eines Baseballspiels

Das Spiel gegen die Baltimore Orioles haben die New York Yankees am Montagabend verloren. Die 7:1-Niederlage verärgerte die Fans, doch der Ausgang wurde schnell zur Nebensache. Denn plötzlich stand eine Katze auf dem Spielfeld. Die Hauskatze hatte sich offenbar ins Stadion verirrt und suchte nach einem Ausgang.

Die Fans feierten das Tier mit stehenden Ovationen, während der Tiger den Ordnern ein ums andere Mal entwischte. Der TV-Kommentator und der Regisseur schienen gleichermaßen von den Fluchtversuchen gebannt. Die 50.291 Zuschauer in der Arena schienen das Tier jedoch auch zu verunsichern. Unterdessen spielte die Regie sogar eine Zeitlupenstudie der Katze ein.

Ihren «MVP», also Spieler des Tages, hatten die Zuschauer am Abend jedenfalls schnell gefunden. In Sprechchören feuerten sie die tapfere Katze an. Die schaffte es nach drei Minuten dann schlussendlich doch vom Spielfeld. Ein Ordner hatte im richtigen Moment eine der Banden geöffnet und eröffnete damit den Ausweg für das verängstigte Tier.

The highlight of the night at Yankee Stadium pic.twitter.com/7sXes4brw0 — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) August 3, 2021

