Vogel muss Balzgesang in Unterricht erlernen

Die Warzenhonigfresser sind in Australien akut vom Aussterben bedroht. Lediglich 300 Stück konnten gezählt werden und nun wollen Forscher den Grund herausgefunden haben.

Auch wenn die deutsche Übersetzung des «regent honeyeater» ein wenig Charme einbüßt, so zählen diese Vögel zu den Gesangskünstlern im Tierreich. Mit melodischem Gezwitscher besingen sie in der Balz die holde Maid um die Paarung einzuläuten. Da der Mensch den Lebensraum der schwarz-gelben Vögel immer mehr beschneidet, leben nur noch sehr wenige Exemplare zu weit voneinander entfernt. Dies bedeutet, den jungen Männchen fehlen die Vorbilder und die Balz-Gesänge verlieren an Überzeugungskraft.

Gesangsunterricht soll helfen

Meistens suchen die unerfahrenen Männchen sich dann andere Idole und kopieren die Melodien anderer Vögel. Die Weibchen sind verwirrt und gehen im seltensten Fall auf die fremden «Dialekte» ein. Ein hartes Los für die aussterbenden Warzenhonigfresser, wenn die Opernsänger ewig Singles bleiben.

Forscher um den Ornithologen Ross Crates wollen nun laut «Stern.de» gegen das Problem vorgehen und die Männchen - salopp gesagt - in den Gesangsunterricht schicken. Auszuwildernde Tiere sollen nun während der Aufzucht, beziehungsweise Pflege, mit den richtigen Melodien der Spezies vom Band beschallt werden, um die Mädels nicht länger mit merkwürdigen Klängen zu irritieren. Wir drücken die Daumen!

(L'essentiel/tine)