Britische Firma erfindet «fliegenden Sanitäter»

Verunglückte Wanderer könnten bald von fliegenden Sanitätern gerettet werden. Was futuristisch klingt, wurde kürzlich in den Bergen Englands erprobt. Die britische Luftrettung GNAAS (Great North Air Ambulance Service) hat in Kooperation mit dem Unternehmen Gravity Industries nach eigenen Angaben erfolgreich einen sogenannten Jet Suit getestet, der Sanitätern «Flügel verleiht».

Bei dem Testflug flog Gravity Industries-Gründer Richard Browning aus einem Tal der Langdale Pikes in England zu einem simulierten Notfall in den Bergen. Laut der Luftrettung würde ein entsprechender Aufstieg in dem schwierigen Gelände zu Fuß 25 Minuten dauern – der Jet Suit mit 1050 PS Bremsleistung schaffe das in 90 Sekunden.

«Wir glauben, diese Technologie kann unserem Team helfen Patienten schneller zu erreichen als je zuvor. In manchen Fällen könnte das Leben retten», sagt Andy Mawson, Einsatzleiter und Sanitäter des Rettungsdienstes. Nach dem erfolgreichen Test wolle man nun die nächsten Schritte der Zusammenarbeit ausarbeiten.

