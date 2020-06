Hat er auch mit dem Fall Inga (5) zu tun?

350 Polizisten suchten 2015 im Wald nach dem vermissten Mädchen Inga. Die Fünfjährige war im Mai bei einem Familienausflug aus Sachsen-Anhalt verschwunden und ist seither vermisst. In den Fokus der Ermittlungen geriet damals auch ein Mann, der in den vergangenen Tagen im Fall Maddie für Schlagzeilen sorgte, wie Bild unter Berufung auf die Magdeburger Volksstimme berichtet.

Es handelt sich um einen 43-jährigen Deutschen. Er wird verdächtigt, die dreijährige Madeline «Maddie» McCann aus Großbritannien getötet zu haben. Das Mädchen war 2007 aus einer Ferienanlage an der Algarve in Portugal verschwunden und ist bis heute vermisst. Der Mann ist mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft.

Stick mit Kinderpornos gefunden

Er soll laut dem Bericht ein Grundstück in Sachsen-Anhalt erworben haben. Dieses wurde 2016 im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Inga durchsucht, wie es heißt. Damals fanden die Beamten demnach einen Stick mit Kinderpornos.

Zudem soll er sich zum Zeitpunkt, als das Mädchen verschwand, in der Nähe befunden haben. «Nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga in Wilhelmshof bei Stendal hatte er einen dokumentierten Parkplatzrempler auf der A2 bei Helmstedt», sagt die Anwältin von Ingas Mutter zur Zeitung. Für den Tattag soll er laut dem Bericht außerdem kein Alibi haben.

