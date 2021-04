Am Dienstag sehen wir den pinken Super-​​Mond

Am kommenden Dienstag präsentiert sich der Mond in Luxemburg in besonders eindrücklichen Farben. Er wird in der Nacht zuvor in voller Ausprägung besonders nahe an der Erde vorbeikreisen. Da der Frühling auf der Nordhalbkugel in vollem Gang ist, wird er dann zum pinken Supermond. Meteolux hat für Dienstagabend einen nur leicht bewölkten Himmel angekündigt, so dürfte das Motiv auch zu knipsen sein.

i just discovered that there’s an actual thing called “the super pink moon” due to dust particles in the atmosphere pic.twitter.com/YpbCX93WaF — georgia♡ (@lanasjazzyblues) April 15, 2021

Von einem Supermond spricht man, wenn der Mond besonders nahe an der Erde vorbeikreist. Ist dies der Fall kann er bis zu 15 Prozent heller erscheinen als üblich. Bereits vor rund zwei Wochen war es zu eindrücklichen Bildern in ganz Europa gekommen.

Im Frühling kommt noch ein weiteres Naturphänomen hinzu: Blühende Pflanzen verstärken dann das rosafarbene Bild. Die sogenannte Flammenblume (auch «Phlox» genannt) ist deshalb für den Namen «Pink Supermoon» verantwortlich. Flammenblumen wachsen in Nordamerika und Sibirien. Aber auch als Zierpflanzen sind sie beliebt.

(L'essentiel/Patrick McEvily)