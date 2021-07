Mann zerstückelt und isst 13-​​jährigen Schüler

Als sich Polizisten Zugang zu der Wohnung im südfranzösischen Tarascon nahe Montpellier verschafften, bot sich ihnen ein grauenhafter Anblick: In der Küche entdeckten sie in einem Müllsack eine Leiche, der der rechte Arm und der Kopf fehlten, so die Berichte französischer Medien.

Den Kopf des Jungen hätten die Beamten kurz darauf in einem Eimer im Badezimmer gefunden. «Er wurde teilweise gegessen», so eine anonyme Quelle gegenüber der französischen Zeitung «20 Minutes».

Ein Nachbar hatte kurz nach 23 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er genau denselben Müllsack in der Wohnung des mutmaßlichen Kannibalen wahrgenommen hatte. Als die Polizei an der Adresse vorfuhr, flüchtete plötzlich ein Mann durch das Fenster und über das Dach des Hauses. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet. Er konnte gegen 3 Uhr früh schließlich von Einsatzkräften in der Innenstadt von Arles gesichtet werden. Bei der Verfolgung durch die Beamten wurde der mutmaßliche Täter schließlich erschossen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Opfer war aus Internat ausgebüxt

Beim Opfer handelt es sich um einen 13-jährigen Jugendlichen, der am Freitagabend aus einem Schulinternat im nahen Marseille ausgebrochen war. Ersten Erkenntnissen zufolge, dürfte er heim zu seiner Mutter gewollt haben. Diese wohnt nur ein paar Hausnummern vom Tatort entfernt.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 32-jährigen Mann handeln, der wegen Gewalttaten und mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken bereits bekannt bei den Behörden war. In der Wohnung wurden satanische Kultobjekte sichergestellt.

(L'essentiel/rcp)