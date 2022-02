Brite bekommt nach 11 Jahren Gebiss zurück

Elf Jahre nachdem der heute 63-jährige Engländer Paul Bishop sein Gebiss in einer feuchtfröhlichen Nacht im ostspanischen Ferienort Benidorm verloren hatte, fand er die falschen Zähne in seinem Briefkasten, wie die BBC am Donnerstag berichtete. Bishop hatte das Gebiss 2011 während seiner Ferien in Benidorm verloren, als ihm vom Alkohol schlecht geworden war und er sich in eine Mülltonne übergeben musste.

«Als wir uns auf den Weg zur nächsten Bar machten, drehte sich mein Freund zu mir und fragte, wo meine Zähne sind», erzählte Bishop der BBC. Die Suche nach dem Gebiss verlief aber ergebnislos. Umso mehr sei er «baff und geplättet» gewesen, als ihm die falschen Zähne jetzt zu ihm nach Hause in Stalybridge nahe Manchester per Post geschickt wurden.

Laborpraktikant löst den Fall

Das Gebiss war auf einer Müllkippe in Spanien gefunden worden. Die Behörden hatten darauf seine DNA gefunden und mithilfe britischer Unterlagen auch seine Adresse recherchiert. Wie die spanischen Behörden in einem Brief an den Briten schrieben, habe sich ein Laborpraktikant des Centro Nacional de Biotecnología (das spanische Zentrum für Biotechnologie) die Mühe gemacht, den Besitzer des Gebisses ausfindig zu machen.

Der 63-jährige Brite posiert nun mit seinem alten Gebiss in einem Plastikbeutel vor der Kamera und nennt die Geschichte einfach «unglaublich».

