Uber-​​Fahrer vergewaltigt Frau auf Beifahrersitz

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag in München. Eine 28-jährige Frau fuhr gegen 0.40 Uhr mit einem befreundeten Pärchen in einem Taxi von Uber. Die Münchnerin saß auf dem Beifahrersitzt und befand sich laut Polizei aufgrund ihrer Alkoholisierung in einem «Dämmerschlaf».

Der 39-jährige Uber-Fahrer griff der jungen Frau dann während der Fahrt mehrfach unter den Rock in den Schritt und führte dabei «sexuelle Handlungen» durch. Ein Freund der 28-Jährige beobachtete den Vorfall vom Rücksitz aus und verständigte sofort die Polizei.

Der Fahrer wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und einvernommen. «Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen», berichtet die Polizei. Die Ermittlungen wegen Vergewaltigung laufen.

(L'essentiel/wil)