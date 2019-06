18-​​Jähriger begrüßt Trump mit Riesenpenis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 18-jährige Student Ollie Nancarrow hat seine Rasenmäh-Pflichten am Wochenende für einen kreativen Protest gegen US-Präsident Donald Trump genutzt, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet. Dieser ist gestern in Großbritannien angekommen und dabei über das Grundstück der Familie Nancarrow geflogen. Denn es liegt direkt in der Einflugschneise des Londoner Flughafen Stansted.

Ob Trump die Begrüßung «Oi Trump» (Hey Trump) mit einem Riesenpenis und den daneben stehenden Worten «Climate change is real» (Der Klimawandel ist real) wirklich gesehen hat, ist nicht bekannt. In den sozialen Medien hat es der etwas andere Protest aber schon in die Trends geschafft.

Die britische Polizei hat den Studenten derweil gebeten, sein Rasen-Kunstwerk zu entfernen, wie itv news berichtet.

(L'essentiel)