Die Strömung treibt den Ölteppich in Richtung Syrien

Der riesige Ölteppich, der zurzeit östlich der Mittelmeerinsel Zypern treibt und am Kap Apostolos Andreas auf der zyprischen Halbinsel Karpasia erwartet wurde, scheint nun auf dem Rückweg nach Syrien zu sein. Das geben türkisch-zyprische Medien am Dienstagnachmittag bekannt.

Damit ist Karpasia einer Umweltkatastrophe sehr knapp entkommen, befand sich der Ölteppich noch am Dienstagmittag laut dem Portal Cyprus Mail bereits etwa 15 Seemeilen vor Apostolos Andreas. Das Öl drohte die Landzunge der Ferieninsel Zypern binnen weniger Stunden zu erreichen.

Das Öl war vor etwa einer Woche aus einem Kraftwerk einer Raffinerie in der syrischen Stadt Bania ins Meer gelangt. Syrische Behörden hatten in den darauffolgenden Tagen mit Reinigungsarbeiten an der Küste begonnen, doch der größte Teil - eine 1000 Quadratkilometer große Fläche – treibt im Mittelmeer.

Politische Probleme machen die Lösung der Katastrophe noch schwieriger

Ein geopolitisches Problem erschwert die Lösung des Problems: Zypern ist in einen von türkischen Truppen besetzten türkisch-zyprischen Norden von der überwiegend griechisch-zyprisch geführten Republik Zypern im Süden geteilt. Die Landzunge Karpasia liegt im türkisch-zyprischen Norden. Die Kooperation zwischen den beiden Inselteilen ist minimal.

Wie das türkische Portal Hürriyet berichtet, habe das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur «schon die notwendigen Maßnahmen» eingeleitet, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Konkret: Luft- und Wassereinheiten der Küstenwache sollen Flüge durchführen, um die aktuelle Position des Ölteppichs im Meer zu bestimmen, erklärte Vizepräsident Fuat Oktay der Anadolu Agency.

Die türkisch-zyprischen Behörden gaben am Dienstag bekannt, dass vor der Halbinsel Karpasia eine 400 Meter lange Sperre errichtet wurde, um zu verhindern, dass sich der Ölteppich in Richtung Küste bewegt. Zwei aus der Türkei entsandte Schiffe, die Abfälle einsammeln sollen, werden das betroffene Gebiet voraussichtlich am Freitag erreichen, während Schiffe der Küstenwache und Drohnen vom Stützpunkt Lefkoniko entsandt wurden, um die Ölpest aus der Luft und vom Meer aus zu überwachen.

