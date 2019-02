Isst der Papst vegan, bekommt er 1 Million

Weder Fleisch noch Käse für den Papst – das wünscht sich die 12-jährige Genesis Butler. Die Tier- und Umweltaktivistin ruft Papst Franziskus dazu auf, sich während der am 6. März beginnenden 40-tägigen Fastenzeit vegan zu ernähren. In einem persönlichen Brief an den Pontifex erklärt Butler, wie der Konsum tierischer Produkte zum Leiden von Nutztieren beitrage und den Klimawandel beschleunige, was den Welthunger und das Artensterben antreibe.

«Wenn wir Ernten an Tiere verfüttern, die von Menschen verzehrt werden könnten, ist das hochgradig verschwenderisch. Angesichts einer stark wachsenden Weltbevölkerung können wir es uns nicht erlauben, verschwenderisch zu sein», schreibt die junge Amerikanerin.

Eine Kampagne zum Aufrütteln

Butlers offener Brief ist Teil der internationalen Kampagne Million Dollar Vegan, die dem Papst eine Million Dollar zahlt, wenn er als Zeichen gegen den Klimawandel während der Fastenzeit komplett auf Tierprodukte verzichtet. Willigt Franziskus ein, wird die Stiftung Blue Horizon International einer oder mehreren Wohltätigkeitsorganisationen, die der Papst selbst auswählen kann, eine Million Dollar spenden.

Die Kampagne, die heute zeitgleich in 15 Ländern auf fünf Kontinenten beginnt, möchte die Aufmerksamkeit auf die verheerenden Auswirkungen der industriellen Tierhaltung lenken. «Wir starten diese absichtlich gewagte, ja freche Kampagne, um die führenden Persönlichkeiten dieser Welt aus ihrer Gleichgültigkeit aufzurütteln. Sie haben die Beweise für den Schaden, der den Menschen und dem Planeten durch die industrielle Tierhaltung zugefügt wird, zu lange ignoriert», sagt der Leiter von Million Dollar Vegan, Matthew Glover.

Vegane Vorschläge für Franziskus

Jede Person, die sich wahrend der 40-tägigen Fastenzeit vegan ernährt, spart Emissionen ein, die in ihrer Größenordnung einem Flug von London nach Berlin entsprechen. Würde weltweit jeder Mensch mitmachen, entspräche das den jährlichen CO2-Emissionen ganz Deutschlands.

Hier zeigen wir vegane Varianten von fünf seiner Lieblingsspeisen des Papsts:

Apéro Empanadas

Die normalerweise mit Hackfleisch, Oliven und Rosinen gefüllten Teigtaschen lassen sich gut vegan zubereiten. Statt Fleisch können die Teigtaschen mit einer Gemüsemischung gefüllt werden. Wichtig ist allerdings, dass auch der Teig vegan ist, denn in Argentinien, der Heimat von Papst Franziskus, werden die Teigtaschen mit Schweineschmalz zubereitet. Dieser lässt sich einfach durch ein nicht tierisches Öl ersetzen.

Vorspeise Bagna Cauda

Die Familie von Jorge Mario Bergoglio – so der bürgerliche Name von Papst Franziskus – stammt aus der italienischen Region Piemont. Seine Großeltern Giovanni und Rosa haben ihm als Kind beigebracht, die bekannte Regionalspeise Bagna Cauda zu kochen. Bei dem fondueartigen Gericht wird rohes Gemüse in eine warme Sauce aus Rahm, Sardellen und Knoblauch gedippt.

Als Ersatz für den Rahm darf Franziskus Sojacreme verwenden, die Sardellen könnte er durch eine würzige Olivenpaste ersetzen.

Fischgericht Gefüllte Tintenfischringe

Vegane Tintenfischringe werden oft aus bakteriell erzeugten Stoffen wie Curdlan hergestellt. Curdlan ist ein Zusatzstoff, der beim Kochen eine gummiartige Konsistenz bekommt. Doch bei diesem Gericht sollte Papst Franziskus etwas vorsichtig sein: Curdlan ist ein Mehrfachzucker, der fünfmal so viel Kalorien wie echter Tintenfisch hat. Zudem gelten die künstlichen Tintenfischringe als unverdaulich und können zu schweren Blähungen, Durchfall oder Darmträgheit führen.

Fleischgericht Gegrilltes Entrecôte

Auch wer wie Papst Franziskus ab und zu gern ein saftiges Stück Fleisch mag, kommt mit veganen Produkten auf seine Kosten. Auf Basis von Soja, Tofu, Tempeh und Seitan gibt es heutzutage in fast allen Supermärkten eine Auswahl an Produkten, die dem Geschmack und der Konsistenz von Fleisch sehr ähnlich sind. In diesem Sinn: Grill anfeuern!

Dessert Dulce de Leche

Der Papst liebt den karamellartigen Brotaufstrich Dulce de Leche über alles – so sehr, dass sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Pontifex die Süßigkeit aus seiner Heimat Argentinien überreichte, als sie ihn im Juni 2017 im Vatikan besuchte. Der dickflüssige Brei besteht aus Zucker und Milch. In der veganen Form lässt sich Dulce de Leche auch mit Mandelmilch kochen.

(L'essentiel/kle)