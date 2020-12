Vater soll Tochter (13) und Sohn (12) geköpft haben

Die Polizei von Los Angeles hat am Freitag einen Mann in seinem Haus in der Ortschaft Lancaster festgenommen. Eigentlich war am frühen Morgen die Feuerwehr wegen eines angeblichen Gaslecks ausgerückt. Doch an der Adresse entdeckten die Feuerwehrmänner die Leichen zweier Kinder. Das 13 Jahre alte Mädchen und der 12-jährige Junge wurden laut Polizeiangaben erstochen und enthauptet.

Ein Nachbar hatte die Behörden alarmiert, nachdem er «einen intensiven Gestank und laute Schreie» vernommen hatte, die aus dem Haus kamen, wie der lokale Sender KTLA berichtet. Als die Polizei eintraf, fanden sie neben den Kinderleichen zwei weitere unverletzte Kinder, sowie zwei Erwachsene im Haus.

Den Vater Maurice Taylor Sr., einen in der Gegend bekannten Personal Trainer, nahm die Polizei in Gewahrsam. Die anwesende Frau, vermutlich die Mutter der insgesamt vier Kinder, wurde einvernommen. Bekannten des mutmaßlichen Täters sagten zur LA Times, Taylor habe seit einer Woche ihre Anrufe nicht entgegengenommen. «Ich habe mir große Sorgen gemacht», sagte einer von Taylors Kunden.

(L'essentiel/Karin Leuthold)