25 Menschen starben durch giftige Getränke

Der Vorfall ereignete sich im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. 25 Menschen sind nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben. Zehn Verdächtige seien bereits wegen des Verkaufs der giftigen Getränke festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mehrere Medien berichten, dass der schwarz gebrannte Alkohol in einem von zwei Brüdern betriebenen Geschäft verkauft wurde. Die Spirituosengeschäfte in Uttar Pradesh hatten im Zuge eines Lockdowns länger geschlossen. Seit 11. Mai durften sie in einigen Bezirken wieder einige Stunden am Tag öffnen.

Jedes Jahr sterben in Indien Hunderte Menschen durch illegalen Alkohol, der in Schwarzbrennereien hergestellt wird. Häufig wird hochgiftiges Methanol in das illegale Gebräu gepanscht. Methanol kann zu Blindheit, Leberschäden und bei größeren Mengen zum Tod führen.

(L'essentiel/red)