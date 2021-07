18-​​Jähriger wird jüngster Menschen im All

Ein 18-Jähriger wird Amazon-Gründer Jeff Bezos am kommenden Dienstag bei seinem Flug ins All begleiten und damit als jüngster Mensch der Geschichte in den Weltraum reisen: Oliver Daemen, Sohn des niederländischen Investment-Bankers Joes Daemen, werde beim Flug am kommenden Dienstag in der «New Shepard»-Kapsel dabei sein, teilte Bezos’ Raumflugfirma Blue Origin mit.

Damit werden am 20. Juli sowohl der jüngste als auch der älteste Mensch der Geschichte ins All fliegen: Wie Blue Origin bereits Anfang Juli mitgeteilt hatte, wird die 82-jährige Pilotin Wally Funk am ersten bemannten Flug des privaten Raumfahrtunternehmens teilnehmen. Am Bord sind dann außerdem Bezos selbst und dessen Bruder Mark. Nicht mitfliegen wird dagegen ein anonymer Passagier, der bei einer Online-Auktion umgerechnet knapp 24 Millionen Euro für den Flug gezahlt hatte. Er wird wegen Terminproblemen an einer späteren Mission teilnehmen, wie Blue Origin mitteilte. Wie viel Daemen der Flug kostet, wurde nicht verraten. CNN will erfahren haben, dass Daemens Vater den Trip ins All bezahlt.

Für Oliver wird ein Kindheitstraum wahr

Daemen hatte im vergangenen Jahr die Schule abgeschlossen und dann ein Brückenjahr eingelegt, um eine Pilotenlizenz zu erhalten, wie Blue Origin erklärte. Er wird ab September an der Universität Utrecht in den Niederlanden Physik und Innovationsmanagement studieren. «An Bord der New Shepard zu fliegen wird Oliver, der seit seinem vierten Lebensjahr vom Weltraum, dem Mond und Raketen begeistert ist, einen Lebenstraum erfüllen», erklärte Blue Origin.

Bei dem Flug wird eine in der texanischen Wüste startende Rakete eine Passagierkapsel ins All bringen. Diese beschleunigt innerhalb zwei Minuten auf 3700 Stundenkilometer, erreicht eine Höhe von rund 100 Kilometern und damit die sogenannte Kármán-Linie, die die Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum markiert. Dort kann die Crew mehrere Minuten lang Schwerelosigkeit erleben und die Krümmung der Erde vom Weltraum aus betrachten. Rakete und Passagierkapsel kehren getrennt zur Erde zurück. Die Kapsel wird dabei von drei Fallschirmen gebremst und landet wieder in der texanischen Wüste.

Am vergangenen Sonntag war bereits der britische Milliardär Richard Branson mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic ins All geflogen. Branson kam damit im Rennen der Superreichen um den Weltraum Bezos zuvor.

(L'essentiel/DPA/AFP/trx)