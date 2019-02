In der Todeszone tobt wieder das Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gut 30 Jahre nach dem GAU von 1986 gleicht das Gebiet um das havarierte Atomkraftwerk einem wahren Wildtierparadies. 2015 hatten Forscher vom Staatlichen Radioökologischen Reservat Polesie im weißrussischen Gomel im Fachjournal «Current Biology» bereits von der Rückkehr von Elchen, Hirschen, Rehen, Wildschweinen und Wölfen berichtet.

Doch diese Arten sind nicht die einzigen, die – nachdem ihre Bestände direkt nach dem GAU eingebrochen waren – wieder zurück ins noch immer strahlende Sperrgebiet gekommen sind. Das geht aus einer im Fachjournal «Food Webs» publizierten Studie hervor.

15 Neuzugänge dokumentiert

Das Team um Peter E. Schlichting von den Universitäten von Georgia und Arizona hatte für die Untersuchung zunächst Fischköder entlang des Prypjat-Flusses und alter landwirtschaftlicher Bewässerungskanäle ausgelegt – um Aasfresser anlocken.

Der Plan der Wissenschaftler ging auf. So fanden sich nach kurzer Zeit zehn Säugetierarten und fünf Vogelspezies bei den Fischkadavern wieder. Darunter «zum ersten Mal Seeadler, amerikanische Nerze und Flussotter», so Schlichtings Kollege James Beasley in einer Mitteilung der Hochschule.

98 Prozent der Fische, die das Team als Köder ausgelegt hatte, wurden gefressen. Für die Forscher ein Zeichen einer reichen Vielfalt an Aasfressern und in der Folge eines florierenden Ökosystems.

(L'essentiel/fee)