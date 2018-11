Hauptverdächtiger hätte bereits in Haft sein sollen

Fast drei Wochen nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Studentin in Freiburg lieferten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag neue Details zum Fall. Unter anderem wurde bekannt, dass es sich beim Hauptverdächtigen, einem 22-jährigen Syrer, um einen sogenannten Intensivtäter handelt, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Tat ereignete sich am 14. Oktober, als die Frau in Begleitung des Syrers einen Nachtclub verließ. Der Mann habe sie in einem nahe gelegenen Wald sexuell vergewaltigt. Anschließend sei der Verdächtige zurück in den Club gegangen und habe anderen Männern erzählt, dass sich hinter einem Gebüsch eine wehrlose Frau befinde. Diese sollen sich dann an dem Opfer nach und nach vergangen haben. In dem Club hatte die Studentin den Ermittlungen zufolge Drogen konsumiert, die sie möglicherweise wehrlos machten.

Polizei hat trotz Haftbefehl nicht gehandelt

Der Syrer sitzt inzwischen mit sieben weiteren Verdächtigen im Alter von 19 bis 29 Jahren in Untersuchungshaft. Einer von ihnen habe die deutsche Staatsbürgerschaft, bei den restlichen handle es sich um syrische Flüchtlinge, die überwiegend in Asylbewerberunterkünften im Raum Freiburg lebten. Gegen den Hauptverdächtigen seien seit dem Sommer 2018 mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen und Sexualstraftaten aus dem Jahr 2017 anhängig gewesen, erklärten die Ermittler an einer Pressekonferenz. Zudem soll er in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein.

Warum der als Intensivtäter bekannte Mann trotz Haftbefehl nicht schon vorher festgenommen wurde, dazu wollte sich Oberstaatsanwalt Michael Mächtel nicht äußern. Die Festnahme sei für den 23. Oktober geplant gewesen. Die Polizei habe jedoch «nicht das Personal», um «sofort losreisen zu können», verteidigte sich Bernd Belle, Leiter der Ermittlungsgruppe der Freiburger Kriminalpolizei. Die Ermittlungen hätten zwei weitere DNA-Spuren ergeben, sagte Belle. Diese Spuren gehörten zu keinem der acht Verdächtigen, die verhaftet worden seien.

In Freiburg hatte die Tat hohe Wellen geschlagen, auch weil sieben der acht Verdächtigen Syrer sind. Zwei von ihnen präsentierten sich laut den Ermittlungen in sozialen Medien als Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Am vergangenen Montag nahmen einige hundert Anhänger der AfD den Fall zum Anlass, um in Freiburg gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Ihnen standen etwa 2000 Gegendemonstranten gegenüber.

