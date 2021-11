Garage von Rap-​​Gruppe bei Brand zerstört

Diese Bilder dürften jedem Autoliebhaber Schmerzen bereiten: Verkohlte Felgen, ein komplett ausgebrannter Honda Civic steht neben einem nicht minder zugerichteten Mercedes CL 500. Die Stories wurden von den Mitgliedern der 187 Straßenbande, einer der bekanntesten Hip-Hop-Gruppen Deutschlands, auf ihrem Instagram-Kanal gepostet.

Bonez MC, der mit bürgerlichem Namen John Moser heißt, schreibt dazu: «Ganze Garage explodiert!». Gottseidank sei beim Brand niemand verletzt worden, der Rapper, der unter anderem mit Liedern wie «(Nie) ohne mein Team» und «500 PS» bekannt wurde, bedankt sich außerdem bei seinen Fans für die Anteilnahme.

Autos waren Musikvideo-Sujets

Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber der «Bild» bestätigte, seien die Rettungskräfte am Freitagabend gegen 18.52 Uhr in den Hönower Weg gerufen worden. 18 Einsatzkräfte hätten das Feuer zwar «kleinhalten» können, in der Garage habe es aber nicht mehr viel zu retten gegeben.

Auf den Bildern und Videos auf Instagram sind mehrere verkohlte Autowracks zu sehen, darunter auch ein Honda Civic und ein Mercedes CL 500. Die beiden Autos kamen in Musikvideos der Gruppe vor, die seither millionenfach geklickt wurden.

Auf Instagram schreibt Bonez auf die Frage eines Users, was passiert sei, dass es sich um einen Anschlag gehandelt habe. Die Feuerwehr machte zunächst keine Angaben zur Brandursache. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)