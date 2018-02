Vater (42) schwängert und heiratet seine Tochter (20)

Ein schwerer Fall von Inzest erschüttert den US-Bundesstaat North Carolina: Steven Pladl (42) und seine Tochter Katie Pladl (20) wurden Ende Januar verhaftet, weil sie zusammen ein Kind bekommen und geheiratet haben. Ihr Sohn wurde im vergangenen September geboren. Aufgeflogen waren die beiden, weil die Ex-Frau von Steven und Mutter von Katie in den Tagebüchern einer ihrer anderen beiden Töchter Hinweise auf die Affäre fand.

Katie Pladl war als Baby von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden. Im Alter von 18 Jahren machte die junge Frau laut Fox News über soziale Medien ihre leiblichen Eltern ausfindig. Im August 2016 zog Katie Pladl zu ihren biologischen Eltern und ihren beiden Geschwistern nach Richmond, Virginia.

Ex-Frau: Katie wurde manipuliert

Doch nur drei Monate später, so berichtet der Sender WNCN, trennten sich die Eltern. Im Sommer 2017 wurde das Ehepaar geschieden. In den Monaten, bevor sie aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sei, habe Steven Pladl im Zimmer seiner Tochter Katie auf dem Fußboden geschlafen, sagte die Ex-Frau gegenüber Polizisten aus.

Im Mai 2017 las die Ex-Frau, deren Name nicht bekannt gegeben wurde, im Tagebuch eines ihrer Kinder von der Schwangerschaft ihrer Ältesten. Als sie ihren Ex-Mann mit der Affäre konfrontiert habe, seien Vater und Tochter ins 240 Kilometer entfernte Knightdale in North Carolina gezogen, schreibt «The Sun». Die Ex-Frau glaubt, Steven habe Katie manipuliert und einer Gehirnwäsche unterzogen. Dem Polizeibericht zufolge wies Steven Pladl seine anderen beiden Kinder an, ihre ältere Schwester «Stiefmutter» zu nennen.

Bereits im vergangenen November stellten die Behörden einen Haftbefehl aus, doch erst am 27. Januar griffen Polizisten das Paar in seiner neuen Wohnung auf. Dort entdeckten sie auch das vier Monate alte Baby. In North Carolina wartete das verhaftete Paar auf seine Auslieferung an Virginia, wo es wegen Inzest und Ehebruch angeklagt wurde. Steven Pladl wurde auf Kaution freigelassen, während seine Tochter weiterhin im Gefängnis sitzt. Am Montag sollen beide erstmals vor Gericht erscheinen.

