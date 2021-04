16-​​Jährige verschwand im Homeschooling

Die 16-jährige Isabella aus Niedersachsen (D) gilt als vermisst. Seit zwei Wochen fehlt jede Spur von ihr. Ermittler vermuten, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Am 22. März soll das Mädchen unbemerkt das Haus ihrer Eltern in Celle (D) verlassen haben. Ihren Hausschlüssel, Portemonnaie und auch ihr Handy ließ sie zurück. Die Polizei vermutet deshalb, dass sie kurz jemanden draußen vor ihrem Haus treffen wollte oder man sie so nach draußen gelockt habe, wie Bild berichtet.

Suchhund nahm Fährte auf

Isabella befand sich kurz vor ihrem Verschwinden zusammen mit ihrem Bruder im Heimunterricht. Ihre Eltern waren bei der Arbeit. Kurz vor 11.15 Uhr habe Isabella noch mit einer Klassenkameradin gechattet. Als Isabella nicht wieder nach Hause kam, informierten ihre Eltern die Polizei. Laut Polizei ist sie gegen Mittag verschwunden. Da die Ermittler noch keine Spur ausmachen konnten, haben sie nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Dass Isabella einfach davon gelaufen sei, schließen die Kriminalpolizisten aus.

Man habe die Kontakte der Jugendlichen in Chatgruppen und sozialen Netzwerken überprüft. Und ein Personenspürhund konnte die Fährte des Mädchens aufnehmen. Diese verlor sich dann aber in der Nähe eines Supermarktes, wo sie möglicherweise in ein Auto oder Taxi eingestiegen sein könnte. Oder sie könnte sich noch in der Nähe des Ortes befinden, sagen die Ermittler. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie schwarze Kleidung, eine Lederjacke und Doc-Martens-Stiefel. Das Mädchen mit dunklem Haar ist etwa 1,70 Meter groß.

