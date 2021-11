Der Freispruch löst landesweite Proteste aus

Der Freispruch von Kyle Rittenhouse hat landesweit zu Protesten geführt. In diversen Städten versammelten sich am Freitagabend Maßen von Menschen, um den Freispruch des 18-Jährigen zu verurteilen.

Die Demonstrierenden klagen damit ein Rechtssystem an, das weiße Menschen bevorzuge. «Wenn Rittenhouse schwarz wäre, wäre er auf der Straße hingerichtet worden», sagte ein Demonstrant in der Nähe des Barclays Center zu der «New York Post».

We just witnessed a system built on white supremacy validate the terroristic acts of a white supremacist.



This only further validates the need to abolish our current system. White supremacy cannot be reformed.