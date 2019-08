Braut & Bräutigam sterben am Tag der Hochzeit

HEARTBREAKING.

They were pronounced dead by the same judge that married them. https://t.co/63vF4uCikm — KSAT 12 (@ksatnews) August 26, 2019

«Es hätte die Art von Geschichte werden sollen, in der sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Sie waren doch gerade erst frisch verheiratet.» Kennia Morgan ist am Boden zerstört. Für die Amerikanerin lagen nur zehn Minuten zwischen unendlichem Glück und völliger Verzweiflung: Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter starben kurz nach der Trauung am Freitag in Orange, Texas.

Harley (19 Jahre alt) und Rhiannon (20 Jahre alt) waren von Kindheit an verliebt. Sie hatten sich getrennt und kamen mehrmals wieder zusammen, bevor sie sich entschieden, den großen Schritt zu wagen. Nach einer ersten standesamtlichen Zeremonie am 23. August hatten die beiden geplant, im Dezember mit großem Pomp zu feiern. Doch dazu wird es nicht kommen.

Tod am Hochzeitstag

Laut der lokalen Nachrichtenseite 6 KFDM hatte das Paar gerade das Standesamt verlassen und die Autobahnauffahrt genommen, als ihr Wagen mit einem Pickup kollidierte. Das Paar hatte keine Chance und starb noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer wurde nicht verletzt. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache festzustellen.

«Sie hatten so viele Träume», sagt Kennia Morgan (rechts auf dem Foto oben). Sie hat den Unfall miterlebt und noch versucht, das junge Paar zu retten. «Ich war Zeuge meines schlimmsten Alptraums. Dieses Bild wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Ich werde es nie vergessen», sagte die Texanerin zu 6 KFDM.

(mb/L'essentiel)