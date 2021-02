Kubaner überleben 33 Tage auf einsamer Insel

Zwei Männer und eine Frau harrten 33 Tage lang auf einer unbewohnten Karibikinsel aus. Am Dienstag wurden sie durch die US-Küstenwache gerettet. Das Boot der Kubaner war in Seenot geraten, dem Trio sei es aber gelungen, an Land zu schwimmen.

Die Schiffbrüchigen waren auf der verlassenen Insel Anguilla Cay gelandet. Ohne Trinkwasser und Essen ernährten sie sich von dem, was sie finden konnten: Kokosnüssen, Muscheln und Ratten. Mit Stoffresten bauten sie improvisierte Fahnen - die retteten ihnen schließlich das Leben.

Als Erstes mit Trinkwasser und Lebensmittel versorgt

Die Helikopterbesatzung der Küstenwache bemerkte beim Überflug die orangefarbigen Fahnen. In einer Landschaft, bei der alles grün und bräunlich ist, fielen diese Objekte auf. Sie drehten eine weitere Runde über die unbewohnte Insel. Da sah Leutnant Justin Dougherty die drei Menschen winken.

Als Erstes versorgten sie die Gestrandeten aus der Luft mit Trinkwasser, Lebensmitteln und einem Funkgerät, um mit ihnen kommunizieren zu können. Wegen schlechten Wetters hätten sie aber erst am Tag darauf geborgen werden können. Dann sei alles sehr schnell gegangen: Innerhalb von 30 Minuten seien sie gerettet worden, sagt Mike Allert zum Sender «ABC-News».

Erschöpft und dehydriert

«Es war unglaublich. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ich bin erstaunt, dass sie in einer so guten Verfassung waren», sagte Leutnant Dougherty zum Sender «NBC 12». Die Drei seien erschöpft und dehydriert gewesen, ansonsten gehe es ihnen aber gut.

Die Kubaner seien in Florida ärztlich versorgt und anschließend den Migrationsbehörden übergeben worden, berichtete die Zeitung «El Nuevo Herald» in Miami. Unklar blieb, ob das Trio bei dem Versuch Schiffbruch erlitt, aus dem sozialistischen Kuba in die USA zu gelangen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)