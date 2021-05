Lottospielerin kann Gewinnschein nicht finden

Mal hat man Glück, mal hat man Pech – kein Spruch trifft auf das besser, was einer Frau in Norwalk, einem Vorort von Los Angeles, passiert ist. Letzten November hatte sie 26 Millionen Dollar im Lotto gewonnen, doch als sie den Schein suchte, um den Gewinn einzulösen, war ihr dieser abhanden gekommen. Die verzweifelte Suche blieb bis heute erfolglos – das war ihr letzter Tag für den Gewinnanspruch. Offenbar war die Spielquittung in der Waschmaschine zerstört worden.

Wie der US-Sender «KLTA» berichtet, habe sich die Frau am Mittwoch bei der Verkaufsstelle – eine Tankstelle – gemeldet, um ihr Malheur zu erklären. Weil sie eine regelmäßige Kundin ist, zeigten sich die Mitarbeiter bereit alles zu tun, um ihr zu helfen. Sie suchten die Aufnahmen der Überwachungskamera vom 14. November. Die Frau reichte eine Kopie der Aufnahmen bei der Lottogesellschaft in Kalifornien ein.

Kopie des Lottoscheins würde reichen

Noch ist unklar, ob der Augenblick, in dem die Frau den Lottoschein kauft, festgehalten wurde oder ob die Aufnahmen nicht schon überspielt wurden. Dennoch reiche das Material nicht als Beweis für die Einlösung des Gewinns, wie die Sprecherin von California Lottery, Cathy Johnston, erklärt. Es müsse mindestens ein Bild oder eine Fotokopie der Vorder- und Rückseite des Scheins eingereicht werden, so Johnston.

Kann die Frau dieser Forderung nicht nachgehen, gehen die 26 Millionen an ein Schulprogramm des Staates Kalifornien.

(L'essentiel/Karin Leuthold)