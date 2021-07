Olympia-​​Fan radelt 10.000 Kilometer in 80 Tagen

Ein Fan des britischen Olympia-Teams will mit dem Fahrrad knapp 10.000 Kilometer in 80 Tagen zurücklegen, um den Olympioniken seine Unterstützung zu zeigen. Der Brite Jamie Ramsay aus dem schottischen East Lothian radelt bereits seit Wochen durch das Vereinigte Königreich und wird voraussichtlich am 23. Juli, dem Tag an dem die Olympischen Spiele in Tokio beginnen, im englischen Stoke-on-Trent sein Ziel erreichen. Auf seiner Website spricht er scherzhaft von «Stokeyo».

Ursprünglich wollte Ramsay, der in London lebt, mit dem Fahrrad von Großbritannien bis nach Japan fahren und seine Tour in Tokio beenden. Doch die Corona-Pandemie machte seinen Plan zunichte. Daraufhin entschied sich der passionierte Langstreckenläufer, Bergsteiger und Radler die 6200 Meilen auf britischen Strecken zu absolvieren, statt um die Welt zu radeln.

Im Schnitt legt Ramsay, der seine Touren auf seiner Website und in sozialen Medien dokumentiert, täglich zwischen 130 und 190 Kilometern zurück. Meistens übernachtet er in einem Zelt, das er mit sich führt. Ursprünglich hatte der hartgesottene Athlet Tickets für die Spiele in Tokio. Die Spiele finden coronabedingt aber ohne Zuschauer statt. Er sei deswegen sehr enttäuscht, sagte Ramsay der Nachrichtenagentur «PA», betonte aber: «Die Reise bisher war fantastisch.»

(L'essentiel/dpa)