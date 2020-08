Wasserhose vor der Küste Genuas

Eine Leser-Reporterin stand gerade im Stau auf einer Autostraße in der Nähe der italienischen Stadt Genua, als sie beim Blick auf das Meer mehrere Wasserhosen erblickte. In Italien wüten derzeit heftige Unwetter. «Es ist schon echt heftig», so die Leser-Reporterin, die sich auf dem Heimweg nach Zürich befindet. Es gebe auch Tornado-Warnungen im Land.

Eine weitere Leserin hat die Wasserhose fotografieren können. «Der Himmel unterscheidet sich nicht mehr vom Wasser», sagt sie. «Der Tornado bewegt sich auf die Küste zu», so die Leser-Reporterin weiter. Auch die Wolken kämen immer näher. «Es regnet immer stärker und es gehen auch viele Blitze nieder», sagt die Leser-Reporterin. Sie hat den Tornado zwischen Vesima und Varazze, zwei Vororten östlich von Genua, fotografiert. «Momentan geht nichts mehr, wir stehen im Stau.» Sie sei auf der Heimreise in Richtung Zürich.

Für Genua gilt bis heute um sechs Uhr abends ein Wetteralarm der Stufe Orange. Ein solcher Alarm wird ausgegeben, wenn anhaltender Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche, Baumstürze oder eben Tornados zu erwarten sind. Es besteht eine erhebliche Gefahr für den Menschen.

