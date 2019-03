Dieses Foto verbreitet eine starke Botschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

"My child has Down's Syndrome, what should I expect?"This. 100% this. pic.twitter.com/vo0Bu0Eoxp— Jason Kneen (@jasonkneen) 21. Februar 2019

Der Brite Jason Kneen berührt mit einer wunderschönen Liebeserklärung an seine Tochter die Twitter-Community. Die 4-jährige Rosie habe Downsyndrom, schreibt er in einem Tweet und stellt die Frage: «Was soll ich von ihr erwarten?» Die Antwort gibt er gleich selber: «Das. 100% das.» Dazu teilt er dieses Foto der herzhaft lachenden Rosie.

Sein Tweet wird tausendfach gelikt, kommentiert und geteilt. Überwältigt von all den Reaktionen erzählt der fünffache Vater noch mehr aus dem Leben mit seiner Tochter. Er sei überhaupt nicht auf ein Kind wie Rosie vorbereitet gewesen, gibt er zu. «Es war ein Schock, als sie geboren wurde, und ich schäme mich zu sagen, dass ich es zu Beginn nicht gut aufgenommen habe», schreibt Jason.

Rosie hatte in ihren ersten Lebensjahren mit einer hartnäckigen Bronchitis zu kämpfen, die sich später zu einer Lungenentzündung entwickelte. Diese schwere Zeit habe die beiden noch mehr zusammengeschweißt. «Wir haben jeden Tag zusammen ‹Moana› geschaut», schreibt Jason und bedankt sich bei Schauspieler Dwayne Johnson, der im Animationsfilm eine der Hauptrollen spricht. Die Erwähnung in seinem Tweet ist dem Hollywoodstar nicht entgangen. «Schau dir dieses schöne Mädchen an. Bleib stark, Rosie! Onkel Maui liebt dich», schreibt «The Rock».

Von Jasons offenen Worten begeistert, teilten auch viele andere stolze Eltern Fotos von ihren Kindern, die das Downsyndrom haben. Sie alle verbreiten eine eindeutige Botschaft: Ich liebe mein Kind genau so, wie es ist!

(L'essentiel/sto)