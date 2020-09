Orcas greifen Boote auf offenem Meer an

Seltsames Phänomen in Spanien: Eine Gruppe von neun Orcas hat in den letzten zwei Monaten mehrere Boote angegriffen. Die Wale verfolgten die Segelboote und kamen ihnen dabei äußerst nahe. Bei einer Begegnung mit den Walen wurde sogar ein Mitglied der Boots-Crew verletzt, wie The Guardian schreibt. In anderen Fällen wurden Boote massiv beschädigt, zwei haben gar einen Teil ihrer Ruder verloren. Die Schiffs-Crews setzten sogar Notrufe wegen den Orcas ab.

Forscher können sich das Phänomen nicht erklären, so seien solche «Angriffe» eine Neuheit. Die «Angriffe» der Wale dauerten jeweils eine Stunde. Augenzeugen berichtet, dass die Tiere dabei mit Lauten untereinander kommunizieren. Zwar sind laut Wissenschaftlern Orcas besonders neugierige Tiere, die auch oft Schiffen und Booten folgen würden, doch Angriffe auf den Menschen in der freien Natur gebe es so gut wie nie.

Nur eine Gruppe von Orcas weist dieses Verhalten auf

Da die Orca-Population in der Straße von Gibraltar vom Aussterben bedroht ist, könnte das Verhalten ein Indiz für den Stress sein, den die Tiere aufgrund der dahinschwindenden Population ihrer Art verspüren.

Laut Ruth Estheban, Forscherin der «Whale and Dolphin Conservation», handelt es sich immer um die gleiche Gruppe Orcas, die die Angriffe ausübt. Es sei eher unwahrscheinlich, dass verschiedene Orca-Rudel dasselbe aggressive Verhalten aufweisen.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)