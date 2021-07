Frau hat «Gott das Steuer übernehmen lassen»

Die Überwachungskameras der Verkehrspolizei von Beachwood im US-Staat Ohio haben eine wilde Szene im Straßenverkehr aufgezeichnet: Ein dunkles Auto kam über eine Hauptstraße mit 160 Kilometern pro Stunde angerast, fuhr über Rot über eine Kreuzung und prallte in einen korrekt fahrenden Wagen.

Die Insassen beider Fahrzeuge hatten Glück, wie «Fox News» berichtet. Der dunkle Wagen riss beim Roten nur die Stoßstange ab - der Fahrer blieb unverletzt. Doch das Unfallauto drehte sich mehrmals mit hoher Geschwindigkeit, prallte zunächst in einen Strommast, dann in ein anderes Auto und schließlich in ein Haus.

Sie glaubt immer noch, «das Richtige getan» zu haben

Im Unfallauto saß eine 31-jährige Frau mit ihrer elfjährigen Tochter im Beifahrersitz. An der Kreuzung gab sie noch einmal richtig Gas. Als die Polizei sie zur Rede stellte, gab die Frau eine unerwartete Antwort: Sie habe in dem Moment «ihren Glauben an Gott testen» wollen, gab sie zu Protokoll.

Wie sie weiter erzählte, stecke sie derzeit in einer schweren Lebensphase, kürzlich sei sie zudem von ihrem Job entlassen worden. Kurz vor dem Crash habe sie das Lenkrad «losgelassen und Gott das Steuer übernehmen lassen».

Obwohl ihre Tochter wegen der Verletzungen noch im Krankenhaus liegt und sie nun wegen Körperverletzung und Gefährdung eines Kindes angeklagt ist, glaubt die 31-Jährige «das Richtige getan» zu haben.

