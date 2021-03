Diese Kinder haben gleich drei stolze Väter

Es hört sich nach der Komödie «Drei Männer und ein Baby» an, doch im Gegensatz zum Film hat die Bürokratie hier auch alles offiziell abgesegnet: Alan Mayfield, Jeremy Hodges und Ian Jenkins aus Kalifornien leben seit fünf Jahren als «Throuple», also in einer Beziehung zu dritt. Um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, engagierten sie zwei Freundinnen als Leihmütter.

Dank künstlicher Befruchtung einer gespendeten Eizelle ist Jeremy der leibliche Vater von Piper (3), Alan der von Parker (18 Monate). Allerdings mussten alle drei Väter die Embryos adoptieren. Erst dann erhielten sie die Elternschaft auf den Geburtsurkunden bestätigt.

Buch erscheint kommende Woche

Ian, von Beruf Medizinprofessor, hat jetzt ein Buch über seine ungewöhnliche Familie geschrieben («Three Dads and a Baby»), das kommende Woche in den USA erscheinen soll.

Und wie unterscheidet Tochter Piper die Papas im Alltag? Ian nennt sie «Papa», Alan «Dada» und Jeremy «Daddy».

(L'essentiel/red)