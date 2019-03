Forscher finden «Friedhof» im Great Blue Hole

Der große Meeresforscher Jacques Cousteau machte das Great Blue Hole vor der Küste Südamerikas einst bekannt. Nun ist sein Enkel Fabien Cousteau zusammen mit dem Virgin-Gründer Richard Branson und Erika Bergman vom U-Boothersteller Aquatica Submarines zum Grund der Sinkhöhle getaucht. Das Team fertigte nach insgesamt 20 Tauchfahrten im Dezember 2018 inzwischen ein komplettes 3-D-Geländemodell der Sinkhöhle an und machten dabei einige bemerkenswerte Entdeckungen.

So stießen die Forscher auf bisher unbekannte Stalaktiten, die entstanden waren, als die Sinkhöhle noch nicht überflutet war. Zu einer Zeit also, als der Meeresspiegel noch rund 150 Meter tiefer war und das verzweigte Höhlensystem auf trockenem Boden stand. Dass es im 124 Meter tiefen Great Blue Hole überhaupt Stalaktiten gibt, wusste man, seit Jaques Cousteaus Taucher 1971 ein 2,80 Meter langes Exemplar aus 50 Metern Tiefe an die Oberfläche brachten.

Null Sauerstoff im Wasser

Auf ihren Tauchfahrten entdeckten die Forscher zudem Hunderte tote Meeresschnecken. In einem Blogeintrag spricht Bergman von einem regelrechten «Meeresschneckenfriedhof». Die Forscher gehen davon aus, dass Große Fechterschnecken oder Einsiedlerkrebse, die in deren Schalen wohnen, dem Loch zu nahe kamen und hineinfielen. Einmal im Loch, können die Tiere wegen der steilen Wände nicht mehr herausklettern, was einem Todesurteil gleichkommt. Denn am Grund des Great Blue Hole ist das Wasser anoxisch, das heißt, es enthält keinen Sauerstoff.

Bergman geht aber davon aus, dass die Meeresschnecken nicht gefährdet sind. Denn die Schalen würden schnell von herabfallendem Sand begraben. Die Tatsache, das trotzdem so viele Schalen zu sehen sind, deute auf eine sehr große Population hin. Das klingt ein bisschen makaber, beschreibe aber etwas Positives, schreibt Bergman in ihrem Blog. Der Grund für das Fehlen von Sauerstoff ist eine dicke Schicht von giftigem Schwefelwasserstoff in etwa 90 Metern Tiefe.

Plastikmüll am Grund

Neben viel Natur sahen die Forscher im Great Blue Hole auch eine der Schattenseiten unserer Zivilisation: Plastikmüll. «Leider sahen wir Plastikflaschen am Grund der Höhle, das ist eine echte Plage für die Meere», schrieb Richard Branson dazu. «Die wahren Monster, die das Meer bedrohen, sind der Klimawandel – und Plastik.»

(L'essentiel/jcg)