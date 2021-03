Besitzer überfährt Rolex-​​Diebe – zwei Tote

Nachdem zwei Diebe einem Autofahrer in Süditalien seine Rolex entwendeten, hat der Besitzer der Uhr die beiden Männer auf ihrer Flucht überfahren. Medienberichten vom Samstag zufolge näherten sich die Diebe am Vorabend in der Ortschaft Marano nahe Neapel auf einem Motorroller dem 26-jährigen Autofahrer.

Die Diebe bedrohten ihn mit einer Pistole, woraufhin er seine teure Uhr herausgab – und dann die Verfolgung aufnahm. Bei der Flucht stürzten die Diebe mit dem Motorroller, der junge Mann überfuhr sie. Beide waren auf der Stelle tot.

Der Autofahrer stellte sich nach dem Vorfall der Polizei in Marano. Seine Aussagen seien von Zeugen bestätigt worden, berichtete die Tageszeitung «Il Corriere della Sera». Bei den mutmaßlichen Dieben, 30 und 39 Jahre alt, handele es sich um bekannte Kriminelle mit einem langen Vorstrafenregister. Am Unfallort wurden eine Pistole mit entfernter Seriennummer und eine Uhr gefunden.

