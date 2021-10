Kleinflugzeug stürzt in Mailand in Bürogebäude

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach ersten Erkenntnissen der Pilot und alle fünf Passagiere ums Leben. Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» spricht von acht Verstorbenen. Darunter befände sich auch ein Kind. Der Pilot soll die rumänische, die Passagiere die französische Staatsbürgerschaft gehabt haben. Der Zeitpunkt des Absturzes sei kurz nach 13 Uhr gewesen.

raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura pic.twitter.com/UgHzg4JeNY — edoardo ????‍♀️✨️‍ (@edoardotwitta) October 3, 2021

Der Touristenflieger sei vom Flughafen Mailand-Linate gestartet und auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien nur wenige Kilometer später abgestürzt. Das Gebäude fing daraufhin Feuer. Wegen Renovierungsarbeiten hätten sich dort keine Menschen aufgehalten. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar. Gegenüber dem «Corriere della Sera» geben Augenzeugen jedoch an, dass der Motor gebrannt habe.

(L'essentiel/DPA/pme)