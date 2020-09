Polizei findet fünf tote Kinder in Mehrfamilienhaus

In Solingen, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, fand die Polizei fünf tote Kinder. Sie sollen in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden sein. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Laut Nachrichtenagentur AFP wurden die Leichen in einer Privatwohnung gefunden. Details gab die Polizei noch keine bekannt.

Laut Information der deutschen «Bild» habe die Großmutter die Polizei verständigt. Dies, nachdem ihre 27-jährige Tochter fünf ihrer Kinder getötet haben soll. Die Mutter soll um 13:47 Uhr vor eine S-Bahn beim Hauptbahnhof in Düsseldorf – 35 Kilometer von Solingen entfernt – gesprungen sein. Sie überlebte schwer verletzt, steht im Krankenhaus unter Polizeischutz. Sie ist derzeit nicht ansprechbar.

Die getöteten Kinder waren im Alter von eins, zwei, drei, sechs und acht Jahren. Ein weiteres Kind, ein elfjähriger Junge, wurde unverletzt bei der Oma aufgefunden.

Sanitäter konnten die Kinder nicht wiederbeleben

Ein Reporter der Agentur «NonStopNews» berichtet, dass die Rettungskräfte noch vor Ort versucht hätten, die Kinder wieder zu beleben. Das misslang. Der Zustand der Wohnung solle «schlimm» gewesen sein.

Vor dem Haus waren am Nachmittag diverse Einsatz- und Rettungskräfte zu sehen. Die Kinder seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zu Todesursache und Tatverdächtigen konnte er noch nicht machen.

+++ Update folgt... +++

(L'essentiel/Reto Heimann)