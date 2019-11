Feuerwehrmann rettet seine Kollegen und stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem schweren Brand in Worcester, im US-Bundesstaat Massachusetts, kam ein Feuerwehrmann des Worcester Fire Department ums Leben. Wie die Feuerwehr auf Facebook schreibt, verstarb Leutnant Jason Menard beim Versuch, seine Kollegen zu retten.

Die Beamten wurden in der Nacht auf Mittwoch zum Brand eines Einfamilienhauses gerufen. Jason Menard und seine Crew kamen als Erste am Brandort an. Chief Michael Lavoie sagt gegenüber «Oann», dass die Crew alle Anstrengungen unternommen habe, um nach festsitzenden Bewohnern zu suchen.

Drei Kinder und der Ausflug nach Disneyland

Durch das Feuer gerieten allerdings die Feuerwehrleute selbst in Gefahr. Zwei Männer waren in den Flammen gefangen, doch Menard griff ein. Lavoise sagt: «Leutnant Menard rettete heroisch und selbstlos seine Crew. Er half einem Feuerwehrmann zur Treppe und kehrte zurück, um einem weiteren zu helfen.» Für Menard kam später allerdings jede Hilfe zu spät. Er wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Der als Held gefeierte Feuerwehrmann hinterlässt seine Frau, drei Kinder sowie seine Eltern. Er arbeitete seit neun Jahren bei der Feuerwehr. Er und seine Familie hatten nach der Nachtschicht Ferien im Disneyland geplant.

Beim Feuer wurden drei weitere Feuerwehrleute verletzt und mussten ins Krankenhaus. Ebenfalls mit ernsten Verletzungen wurde ein Hausbewohner eingeliefert.

(L'essentiel/fss)