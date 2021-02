Aktivistin ändert Hollywood-​​Schriftzug

Hinter der Umgestaltung des bekanntesten Wahrzeichen von Los Angeles steckt eine Brustkrebs-Aktivistin. Das berichten US-Medien. Der «Hollywood»-Schriftzug in den Bergen über der Filmmetropole ist am Montag kurzzeitig zu «Hollyboob» geworden. Mehrere Personen drangen in dem steilen Gelände bis zu dem großen Schriftzug vor und veränderten mit Planen zwei Buchstaben. «Boob» ist das englische Wort für Brust. Inzwischen sind weitere Details zu den Urhebern der Aktion bekannt geworden.

Sechs Personen seien festgenommen worden, teilte Polizei-Captain Steve Lurie auf Twitter mit. Sie müssen sich wegen unerlaubten Betretens eines Privatgrundstücks verantworten. «Die Wahrzeichen von Los Angeles bedeuten uns viel und diese Aktion war sehr uncool (Davon abgesehen, dass das Gelände ziemlich steil und gefährlich ist)», schrieb Lurie.

Die Gruppe, fünf Männer und eine Frau, sei bei der Aktion rasch von Beamten gesichtet und dann festgenommen worden, berichtete die Los Angeles Times. Unter den Verhafteten ist Model und Aktivistin Julia Rose, die sich mit ihrem «Shagmag» dem (freizügigen) Kampf gegen Brustkrebs verschrieben hat.

(L'essentiel/DPA / ore)