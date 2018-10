7-​​Jährige in Restaurant vergewaltigt

Die Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens in Südafrika sorgt für Entsetzen. Vergangenen Samstag saß das Kind mit seiner Familie in einem Restaurant in Pretoria. Als die Kleine auf die Toilette ging, folgte ihr ein 20-jähriger Mann und zerrte sie in das Männer-WC. Dort verging er sich an ihr. Er konnte noch am Tatort verhaftet werden, wie BBC berichtet.

Was in Pretoria geschah, ist bei weitem kein Einzelfall. Erst kürzlich berichtete eine 17-Jährige aus Ostkap, wie ein Mann, der sich als Arzt ausgab, sie kurz nach der Geburt ihres Kindes in ihrem Krankenhausbett vergewaltigte. Ende August nahm sich eine 23-jährige Studentin in Grahamstown das Leben, nachdem sie zwei Monate zuvor den Übergriff eines Kommilitonen denunziert hatte.

Keine Frau ist sicher

Laut der Organisation «Africa Check» werden pro Tag 110 Frauen in Südafrika vergewaltigt. Der Polizei wurden zwischen April 2017 und März 2018 insgesamt 40.035 sexuelle Übergriffe gemeldet. Die Zahl ist erschreckend - und dennoch spiegelt sie nur einen Teil der Wahrheit wider, denn die meisten Taten werden gar nicht erst gemeldet.

Viele Südafrikanerinnen fühlen sich in ihrem Land nicht mehr sicher. In einem Bericht von Statistics South Africa heißt es: «Wir haben international eine der höchsten Vergewaltigungsraten. Aus diesem Grund werden wir als ‹Vergewaltigungshochburg der Welt› bezeichnet.»

«In Südafrika kannst du überall vergewaltigt werden. Im Krankenhaus, bei der Arbeit, in deinem eigenen Haus, in einem Taxi, in der Schule. Du kannst nichts anderes tun, als zu hoffen, dass es dich nicht trifft. Denn selbst die Männer, denen wir trauen, handeln nicht korrekt», twitterte die Bloggerin Tandolwethu Zizipho Dingana.

Südafrika sei «ein gefährlicher Ort, um eine Tochter großzuziehen», lautet das Fazit der Studentin Tlotlo Boom.

You can get raped anywhere in South Africa. HoKrankenhaus, work, in your own home, in a Taxi/Uber/Taxify, school etc etc etc... You just hope and pray it doesn't happen to you. Women fear for their lives every day in SA. Because even the men we trust can't act right.— MamTshawe (@Zizipho_ZA) September 26, 2018

The justice system is South Africa is too lenient towards inhuman crimes. Rape, Trafficking, child abuse and murders should be taken with greater punishment— E V E L Y N (@EvelynLobelo) September 26, 2018

South Africa has become a living horror movie. Abuse, rape and murder has become a thing of a trending culture. It is painful, it is horrific and it is a terrible atmosphere for new and forthcoming generations to be born into. SA is a dangerous place to raise a female child in. https://t.co/dBfPTH6pWn— Tlotlo Boom (@Tlotlo_Boom) September 26, 2018

(L'essentiel/kle)