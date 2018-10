Verletzte bei Explosion in großer Raffinerie

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Explosion und einem Feuer in Kanadas größter Erdölraffinerie sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die Explosion erfolgte am Montag vermutlich nach einem Problem im Diesel-Bereich der Irving Oil Raffinerie in der ostkanadischen Stadt St. John.

Dies sagte ein Unternehmensvertreter. Vier Menschen seien wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden.

Irving Oil refinery explosion captured on video by Sierra Sisk. pic.twitter.com/Z2YtbxAfJz– Rachel Cave (@CaveRachel) 8. Oktober 2018

Some more photos sent to Global News of the explosion at the Irving Oil refinery in #SaintJohn@Global_NBpic.twitter.com/u1OEIIrAje– Graeme Benjamin (@GlobalGraeme) 8. Oktober 2018

Bilder in sozialen Netzwerken zeigten Flammen und eine dichte schwarze Rauchwolke, die über der Raffinerie aufstieg. Später gelang es der Feuerwehr offenbar, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Die Raffinerie hat eine Produktionskapazität von 300.000 Barrel Raffinerieprodukten pro Tag. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich rund 3000 Arbeit auf der Industrieanlage.

(L'essentiel/chk/sda)