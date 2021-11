Klimaaktivisten wollen Flugzeuge am Start hindern

Bei Klimaprotesten an mehreren Flughäfen in Schweden sind am Sonntag 16 Demonstrierende festgenommen worden. Aktivisten und Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion hatten sich am Eröffnungstag der Weltklimakonferenz in Glasgow an sieben schwedischen Flughäfen versammelt, um gegen Subventionen für die Luftfahrt zu protestieren.

Am Stockholmer Flughafen Arlanda wurden nach Polizeiangaben vier Menschen an Bord von zwei Flugzeugen festgenommen, weil sie versucht hatten, den Start der Maschinen zu verhindern. Die Polizei wirft ihnen nun Flugzeug- und Flughafensabotage vor. Am Stockholmer Flughafen Bromma wurden vier Menschen festgenommen, die auf das Rollfeld gelaufen waren. Am Flughafen von Malmö in Südschweden klebte eine Demonstrantin ihre Hände auf der Landebahn fest.

«Wir müssen die Emissionen dort stoppen, wo sie vermieden werden können», erklärte Extinction Rebellion zu der Protestaktion. «Deshalb wollen wir, dass der Staat und die Gemeinden die Subventionierung der Industrien, die fossile Brennstoffe nutzen, einschließlich der Luftfahrt und der Flughäfen, einstellen.»

G20-Staaten bekennen sich zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens

Im schottischen Glasgow begann am Sonntag die Weltklimakonferenz. Zur COP26 werden mehr als 120 Staats- und Regierungschefs erwartet. Zentrales Thema der COP26 ist die weitere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Die großen Wirtschaftsmächte (G20) haben sich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens bekannt.



Im Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels in Rom heißt es am Sonntag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass die G20-Staaten weiter den Zielen von 2015 verpflichtet seien, die Erderwärmung «deutlich unter zwei Grad zu halten und Bemühungen zu verfolgen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen». Unklar blieb hingegen, welche konkreten Maßnahmen die G20-Gruppe ergreifen will, um diese Ziele auch zu erfüllen.





(L'essentiel/DPA/job)