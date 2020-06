Lkw fährt Frau über Kopf – sie überlebt dank Helm

Der verstörende Unfall ereignete sich am 24. Mai in der Stadt Ganzhou in der südchinesischen Provinz Jiangxi. Er wurde von Überwachungskameras festgehalten.

Zu sehen ist ein Kleinlastwagen, der einer Frau, die auf einem Roller unterwegs ist, den Weg abschneidet. Sie stürzt und der Lastwagen fährt mit dem rechten Vorderrad über ihren Kopf. Kurz darauf kriecht sie unter dem Lastwagen hervor.

Nach Angaben der örtlichen Polizei schützte der hochwertige Helm den Kopf der Frau vor schweren Verletzungen. Sie habe glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten.

