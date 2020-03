Profi-​​Radlerin wurde entführt und gequält

Szenen wie aus einem Horrorfilm durchlebte Nathalie B. vergangenen Juli, als sie ihr Haus verließ, um in Kumberg in der Steiermark eine Trainingsrunde mit dem Rad zu drehen. Wie aus dem Nichts rammte sie ein 35-Jähriger mit dem Auto, verschleppte sie und quälte sie stundenlang in seinem Haus. Der Peiniger zwang die Sportlerin sich auszuziehen, fesselte sie nackt an einen Stuhl und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend versuchte er, sie in der Badewanne zu ertränken.

Während die junge Frau stundenlang Höllenqualen litt, suchten Freunde und Familie panisch nach ihr. Durch Schmeicheleien schaffte es Nathalie B. schließlich ihren Entführer zu überreden, sie gehen zu lassen. Die 27-Jährige musste nach der brutalen Entführung an der Hand operiert werden. Durch die GPS-Daten in ihrem Fahrradcomputer konnte der Mann schnell gefasst werden. Heute wird dem Verdächtigen in Graz der Prozess gemacht.

(L'essentiel)