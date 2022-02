Babyleiche am Rheinufer in Köln gefunden

Am Mittwoch hat ein Zeuge kurz um etwa 12.45 Uhr die Leiche eines Babys am Ufer des Rheins in Köln gefunden und die Polizei verständigt. Wie die «Bild» schreibt, sei der Säugling zwischen Decken und einer Matratze gelegen.

Die Polizei hat den Bereich «An der Schanze», der sich ziemlich zentral in Köln befindet, daraufhin großräumig abgesperrt. Es ist noch unklar, was dem Kind zugestoßen ist und wer es dort zurückgelassen hat.

Die Polizei und Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de eingereicht werden.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)