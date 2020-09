Ein Toter und sieben Verletzte nach Attacke

Bei dem schweren Vorfall in der britischen Stadt Birmingham ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Sieben Menschen seien durch Stiche verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die Polizei der Region West Midlands am Sonntag mit. Die Behörden gehen nicht von einem Terrorakt aus.

Bei dem schweren Vorfall soll es sich einer Augenzeugin zufolge um einen Kampf zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gehandelt haben. Sie habe «rassistische Beleidigungen» gehört, sagte die Frau am Sonntag im Interview mit dem britischen Sender BBC. In den Clubs in der Umgebung des Tatorts habe es eine «multikulturelle Nacht» gegeben. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag hatten mehrere Menschen Stichverletzungen erlitten.

Regionale Medien berichteten von einer Festnahme im Zentrum der Stadt, ohne Details zu nennen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Die Ermittler wollten sich auch nicht zu einem möglichen Motiv äußern. Man wisse noch nicht, was passiert sei, hieß es. Auch die Zahl der Verletzen wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Gegend großräumig abgesperrt

Der Vorfall ereignete sich den Berichten zufolge in einem beliebten Ausgangsviertel entlang der Hurst Street, auch «Gay Village» genannt. Dort befinden sich viele Bars und Clubs. Die Gegend wurde großräumig abgesperrt. Ein Club-Promoter schildert dem Mirror, dass es eine große Schlägerei gegeben habe und mehrere Menschen aus den Clubs und Bars des «Arcadian Center» herausgestürmt waren.

Eine Promoterin sagt gegenüber BBC: «Ich arbeite über zwei Jahre in der Clubszene und habe immer wieder Schlägereien gesehen, aber heute Abend waren Verhalten und Körpersprache der Betroffenen anders.»

Ein Anwohner schreibt in einem Tweet: «Stell dir vor, du verlässt deine Wohnung im Arcadian und siehst überall Blut am Boden. In was für einer Welt leben wir?»

Fünf Verletze in London

Auch in London ist es zu Attacken mit Stichverletzungen gekommen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt – eine davon möglicherweise lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt. Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen. Messerstechereien sind in Großbritannien ein großes Problem.

(L'essentiel/SDA)