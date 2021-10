Notruf meldet ausgebüxten Serval «im Garten»

«Hier ist ein Leopard im Garten», lautete am Mittwoch der ungewöhnliche Notruf in der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Borken im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Als Polizeibeamte am Ort des Geschehens eingetroffen seien, habe es im ersten Moment tatsächlich nach einem Leoparden ausgesehen. Als das Tier dann aber seine Ohren aufgestellt hatte, sei klar geworden, dass es sich eher um einen Serval handelt. «Fauchend tummelte sich das exotische Tier in einem Garten», teilte die Polizeibehörde weiter mit. Einem Fachmann war es schließlich gelungen, die Wildkatze in ein Netz zu locken.

Der mutmaßliche Halter ist identifiziert

Die streunende afrikanische Raubkatze ist wahrscheinlich in den Niederlanden ausgebüxt. In der etwa 15 Kilometer weit entfernten niederländischen Nachbargemeinde Winterswijk habe man einen Halter identifizieren können, dem vor etwa zwei Wochen ein solcher Serval entlaufen war, sagte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Stadtlohn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Er sei kontaktiert worden und auf dem Weg zu der Auffangstation für solche Exoten in Witten im Ruhrgebiet, in die der Serval gebracht worden war. Anhand der Papiere des Tieres und der Chipnummer könne genau geklärt werden, ob es seine Katze sei. Er hatte demnach bei Facebook einen Suchaufruf gestartet. Als das Tierheim in Stadtlohn am Mittwoch von dem seltenen Fund ebenfalls in den sozialen Medien berichtete, hätten Facebook-Nutzer schließlich die Verbindung gezogen und die Behörden informiert.

+++ Update +++ Update +++ Eine gute Nachricht aus Stadtlohn: Der Serval konnte eingefangen werden. Die Geduld aller... Gepostet von Polizei NRW Borken am Mittwoch, 6. Oktober 2021

Servale sind mittelgroße gefleckte Wildkatzen, für deren Haltung es in Deutschland spezieller Sachkunde und einer Genehmigung bedarf. Im Kreis Borken sei kein solches Tier gemeldet, sagte die Ordnungsamtsmitarbeiterin.

