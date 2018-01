Artikel per Mail weiterempfehlen

Terry Mango, die Mutter des Jungen aus der umstrittenen H&M-Kampagne, stellt sich auf Seite des schwedischen Modekonzerns. Auf Facebook konterte sie die Kritik jener, die den Aufdruck «Coolest Monkey in the Jungle» («coolster Affe im Dschungel») auf dem Pulli ihres Sohnes als «rassistische Verunglimpfung» für Farbige sehen.

«Beruhigt euch mal wieder» und «Hört auf, Alarm zu schlagen», schrieb Mango laut Daily Mail in diversen Posts. Die Frau, ursprünglich aus Kenia, wohnt mit ihrer Familie in Stockholm. Ihr Sohn habe in verschiedenen Kleidungsstücken für H&M posiert – der grüne Kapuzenpulli mit dem umstrittenen Text sei nur eines davon. Sie sei beim H&M-Fotoshooting dabei gewesen, erklärt sie außerdem.

Alle gegen H&M – außer die Mutter

Unter Social-Media-Usern sorgte die distanzierte Position der Mutter für Verwirrung. Einige können nicht verstehen, wieso Mango das «rassistische» Motiv befürwortet. Darauf nahm die Frau erneut Stellung: «Ich verstehe wirklich nicht, was das Problem ist», schrieb sie. «Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich einfach anderer Meinung bin.» Jeder dürfe denken, was ihm passt, beendete Mango die Debatte.

Auch Roman Hirsbrunner, CEO der Werbeagentur Jung von Matt, nimmt die Sache weniger tragisch: «Selbstverständlich ist das Motiv sehr unglücklich gewählt. Man darf aber, glaube ich, hier H&M keine böse Absicht unterstellen, sondern bloß eine grobe Unsorgfältigkeit», sagte der Werbe-Experte.

Boykott aufgerufen

Seit Tagen sorgt die Affäre um den Pulli für einen Shitstorm auf sozialen Plattformen. Der kanadische Sänger The Weeknd, das Werbegesicht von H&M, beendete sofort seine Zusammenarbeit mit der Marke. Manchester-United-Star Romelu Lukaku und Basketball-Legende LeBron James sowie H&M-Kunden auf der ganzen Welt riefen zum Boykott auf.

Am Dienstag erhielt das Kindermodel sogar ein Angebot des US-Rappers und Unternehmers Sean Combs alias P. Diddy: Combs besitzt eine eigene Modemarke und schlug dem Jungen einen Werbevertrag von über einer Million Dollar vor. Ob die Mutter den Millionen-Deal überhaupt schon angenommen hat, ist nicht bekannt.

H&M entschuldigte sich mittlerweile für den Fauxpas: «Wir haben falsch gehandelt, und deshalb wurde das Bild von all unseren Kanälen entfernt», sagte eine Sprecherin, kurz nachdem Kritik aufgekommen war. «Wir haben uns außerdem entschieden, das Sweatshirt vom Markt zu nehmen.» Im Zuge des Skandals war die H&M-Aktie zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast neun Jahren gefallen.



(L'essentiel/kle)